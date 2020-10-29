Нейросеть научилась распознавать COVID по кашлю

Российские разработчики создали алгоритм Acoustery, позволяющий диагностировать COVID-19 по звуку кашля. Нейросети обучили на нескольких тысячах записей кашля больных коронавирусом, сообщает компания-разработчик технологии «Медитэкс».

Проверку проводят с помощью терминала, внешне напоминающего обычный смартфон. Или же можно использовать мобильное приложение. Человек кашляет в микрофон телефона, и программа выдает свое заключение, болен ли он COVID-19.

«Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот во времени. Эту запись называют спектрограммой. Даже невооруженным взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок», — рассказал «Известиям» руководитель проекта, научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Дмитрий Михайлов.

Сейчас разработчики ожидают заключения Росздравнадзора. После регистрации систему определения COVID-19 по кашлю можно будет использовать в общественном транспорте, в государственных учреждениях.