Масочный режим в Новосибирской области продлили до Нового года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим повышенной готовности до Нового года. Он предусматривает сохранение масочного режима, за нарушение которого «спрос будет достаточно жесткий».

Жители Новосибирской области будут носить маски в транспорте, местах скопления народа и на работе вплоть до 31 декабря, говорится в постановлении губернатора. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций. Контроль за соблюдением мер будет ужесточаться.

«Сегодня эти меры требуется соблюдать – спрос будет достаточно жесткий, причем как с граждан, так и с руководителей, владельцев транспортных средств, в общественном транспорте, торговых объектах, где находится посетитель без маски», — отметил Травников.

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Также от жителей области требуется соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления народа. Эти меры ввели, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, чтобы не вводить более жесткие ограничения. Например, запрет на работу ряда предприятий и организаций.

Обязательный масочный режим по всей России рекомендовал ввести Роспотребнадзор в октябре, а также ограничить работу точек общепита с 6.00 до 23.00. Режим повышенной готовности, предусматривающий контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, действует в Новосибирской области с марта.