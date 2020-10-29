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Экологическая обстановка в городах Сибири стала устраивать жителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Омска и Красноярска стали оценивать экологическую обстановку в своих городах гораздо лучше, чем в прошлом году. Также высокие показатели продемонстрировал Томск, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённые исследовательским центром портала Superjob.

«По сравнению с прошлым годом некоторым городам-миллионникам удалось улучшить общие оценки экологической ситуации… В Красноярске удовлетворенных экологией стало больше в 1,6 раза, в Омске — в 1,5 раза», – говорится в исследовании.

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Лучшей экологическую ситуацию признали в Тюмени и Казани. Из сибирских городов наиболее удовлетворёнными экологией оказались Новосибирск, Барнаул и Томск. 

Хуже всех результат у Новокузнецка – там экологическую обстановку хорошей признали только 4% опрошенных.

В опросе приняли участие по тысяче респондентов из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

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