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Тува заманит туристов невероятными уловами и аналогом Мертвого моря

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин отдыхает в Туве
Фото: Владимир Путин в Туве © пресс-служба президента РФ

Власти Тувы подали в Ростуризм заявку на финансирование комплексного инвестиционного проекта, предусматривающего строительство пяти туристических баз различного профиля, среди них мараловодческое хозяйство и база для трофейной рыбалки, сообщает правительство региона.

Тува — малонаселенный регион с низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы. При этом в Республике любит отдыхать президент РФ Владимир Путин из-за невероятной красоты природы. Власти решили заработать на туризме, построив пять масштабных турбаз за 6 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда — средства инвесторов.

В проект входят многофункциональный туристический центр «Чагытай» на одноименном озере, горнолыжный комплекс «Тайга», рекреационный комплекс «Дус-Холь» и базы для любителей спортивной и трофейной рыбалки на горных реках верхнеенисейского бассейна.

Республика попросила у Ростуризма помощи на строительство необходимой инфраструктуры — дорог, линий электропередачи, котельных, коммуникаций, инженерных сетей и иной инфраструктуры.

Каждый из предлагаемых объектов по-своему уникален. Например, озеро Дус-Холь по своим свойствам представляет собой практически полный аналог Мертвого моря, оно популярно в народе еще с советских времен, сюда даже «дикарями» ехали отдохнуть и поправить здоровье тысячи людей практически со всех уголков огромной страны.

Проект позволит к 2025 году создать 250 новых рабочих мест. Ожидается увеличение объема платных услуг в сфере туризма до 250 миллионов рублей. В горизонте 7-9 лет кластер может стать одним из серьезных налогоплательщиков региона, за счет которого поступления в бюджет от отрасли вырастут до 2,5 миллиардов рублей.

В 2020 году началась работа над созданием санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» на озере, которое сравнимо по составу с радоновыми водами знаменитого грузинского санатория Цхалтубо, у которого, как считалось, нет аналогов в мире. 

Также в 2021 году будет открыт оздоровительный комплекс «Марал-Тува». Оба проекта потребуют вложений на 1,2 миллиарда рублей, но благодаря им республика получит около 150 новых рабочих мест и 300 мест для размещения гостей.

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