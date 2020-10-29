Специальную серию «Смешариков» снимут к переписи населения России

Эпизод «Смешариков» «Перепись – дело коллективное» снимут специально ко всероссийской переписи населения, чтобы привлечь к событию аудиторию. Об этом свидетельствуют документы контракта, заключенного между Росстатом и АО «КРОС».

«Тема переписи населения органично впишется во "вселенную Смешариков". Ей посвящен отдельный эпизод хронометражом 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании», — цитирует РБК пресс-службу Росстата, выступившего заказчикам спецсерии.

Спецсерия «Смешариков» выйдет в эфир детских каналов в 2021 году. В договоре перечислены персонажи, которые должны быть в ней задействованы: Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби.

Новость об эпизоде «Смешариков» «Перепись – дело коллективное» высмеял ведущий Иван Ургант.

«Во-первых, нужно переписать самих "Смешариков". И проверить, не закопал ли Копатыч жену под грядку с капустой, а сам получает ее пенсию. Действительно ли Нюше 18 лет, как она всем говорит? Кто дед пингвина Пина, который так хорошо говорит на немецком языке? И есть ли двойное гражданство у Бараша», — сказал Ургант.