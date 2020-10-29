Порядка 40 млн упаковок лекарств «зависли» на границе России

Нестабильная работа системы маркировки лекарств привела к тому, что на данный момент на разных этапах «зависли» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 миллионов упаковок, заявила Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM).

Две трети компаний, входящих(AIPM), из-за сбоев в системе маркировки лекарственных препаратов испытывают проблемы: либо эта процедура затянулась по срокам либо компании вовсе не могут ввести в Россию свою продукцию, приводит РБК заявление ассоциации.

Проблемы, как указывает AIPM, есть с поставками как в коммерческий (аптеки), так в государственный сектор (медицинские учреждения). Речь идет в том числе о к жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах.

В AIPM входят более 60 международных компаний, на долю которых, по их собственной оценке, приходится более 80% всех выпускаемых лекарств в мире.

Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать потребителям: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию.

На этом фоне представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились к правительству с просьбой незамедлительно отказаться от передачи данных в систему. В итоге было разрешено продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки в аптечном и дистрибьюторском сегментах — система стала работать только в уведомительном режиме.