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Красноярских детей после каникул отправят на дистанционку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьники в крупных городах Красноярского края после завершения осенних каникул перейдут на две недели на дистанционное обучение, сообщает правительство региона.

«Во всех школах каникулы начались в разное время, но для всех дистанционное обучение будет длиться две недели, вне зависимости от даты выхода детей на учебу», — сказала замначальника отдела общего образования министерства образования Красноярского края Ольга Бредова.

Ученики 1-4 классы, продолжат обучение в очном режиме. Дистанционное обучение власти рекомендовали школам Красноярска, Ачинска, Канска, Енисейска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска, Сосновоборска, Шарыпова, Железногорска и Зеленогорска из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих городах.

В остальных муниципальных образованиях края школы также могут принимать решение о переводе детей на дистанционное обучение, исходя из ситуации с заболеваемостью в школе.

По данным на 28 октября, в Красноярском крае зарегистрировано 25, 5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 279 случаев заболевания.

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Красноярск #Образование #Новости COVID19
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