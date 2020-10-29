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Стивен Кинг дал хорошую оценку сериалу «Утопия» про пандемию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Писатель Стивен Кинг, получивший за свое мастерство прозвище «Король ужасов», высказался в Twitter о фантастическом сериале «Утопия», просмотр ленты напомнил ему чтение романа.

«Сюжет разворачивается постепенно, и в итоге страсти ощутимо накаляются, я бы сравнил такую схему с переворачиванием страниц книги. Пугающий, мощный и местами заставляющий в голос смеяться проект", — написалКинг.

Сериал "Утопия" – конспирологический триллер про теорию заговора, пандемию и поиски вакцины. Это ремейк одноименного культового британского фантастического сериала, который показывали в 2013-2014 годах.

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