Стивен Кинг дал хорошую оценку сериалу «Утопия» про пандемию

Писатель Стивен Кинг, получивший за свое мастерство прозвище «Король ужасов», высказался в Twitter о фантастическом сериале «Утопия», просмотр ленты напомнил ему чтение романа.

«Сюжет разворачивается постепенно, и в итоге страсти ощутимо накаляются, я бы сравнил такую схему с переворачиванием страниц книги. Пугающий, мощный и местами заставляющий в голос смеяться проект", — написалКинг.

Сериал "Утопия" – конспирологический триллер про теорию заговора, пандемию и поиски вакцины. Это ремейк одноименного культового британского фантастического сериала, который показывали в 2013-2014 годах.