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Обоняние и вкус вернулись к главе Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов
Фото: Глава Хакасия Валентин Коновалов © правительство Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов, заразившийся коронавирусом две недели назад, сообщил в соцсетях, что к нему вернулось обоняние и вкус.

«В соцсетях вы продолжаете задавать мне вопросы о моем здоровье. У меня появились обоняние и вкус, в общем, иду на поправку, надеюсь, что в ближайшее время вернусь в строй. У жены и детей здоровье также в порядке», — написал Коновалов.

Глава Хакасии отметил, что ситуация с новой инфекцией непростая. По данным на 28 октября, за сутки в регионе выявлено 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в Хакасии зарегистрировано 6,5 тысячи случаев заражения COVID-19.

Коновалов также сообщил, что регион продолжает увеличивать коечный фонд для пациентов с диагнозом COVID-19. На данный момент в Хакасии развернуто 585 коек. В ближайшее время будет организовано 170 дополнительных коек.

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