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Критерии оценки бедности пересмотрят в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности — Минтруд планирует пересмотреть критерии ее оценки, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность. <…>», — цитирует ТАСС Пудова.

По его словам, «для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели».

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что почти 20 миллиона человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных.

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Правительство 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.

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