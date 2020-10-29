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Самый северный автомобильный мост через Енисей построят к 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Строители приступили к возведению с самого северного автомобильного моста через реку Енисей в районе поселка Высокогорский Енисейского района, это седьмой автомобильный мост через крупнейшую реку России, сообщает правительство Красноярского края.

«Красноярский край является признанным лидером золотодобычи, и основное наше золото — там, за рекой. На этой территории находятся наши значимые предприятия горнорудной промышленности, там же есть большие интересы у лесной отрасли», — сказал губернатор края Александр Усс.

С появлением моста коммерческая скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский возрастет в три-четыре раза. Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, а зимой работает ледовая переправа. При этом скорость движения по зимнику не превышает 20-25 километров в час. 

Новый мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи.

Проект Высокогорского моста на реке Енисей
Фото: © Проект Высокогорского моста на реке Енисей © правительство Красноярского края

Появления нового моста с нетерпением ждут и жители местных поселений. Он поможет наладить круглогодичные внутрирайонные грузовые и пассажирские перевозки, а также свяжет 17 правобережных населенных пунктов от поселка Высокогорский до поселка Северо-Енисейский, где живут более 13 тысяч человек. Новая магистраль избавит и от вынужденных работ по ежегодному созданию и эксплуатации зимников.

Мост обойдется в 8,3 миллиарда рублей. Деньги будут в равных долях выделены из краевого и федерального бюджетов.

Проезжую часть моста сделают двухполосной. Его протяженность – 1 196,1 метров (с учетом подходов – 2 082,54 метров). Кроме возведения моста, запланировано строительство коммуникаций и дорожных развязок. Завершить строительство моста планируется в ноябре 2023 года.

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