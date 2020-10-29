Источником досье на Трампа в США оказалась чиновница из Саратова

Бывшая вице-мэр Саратова Ольга Галкина сфальсифицировала информацию, послужившую основой для досье на президента США Дональда Трампа о его «сговоре с Россией», следует из материала газеты The Wall Street Journal.

Речь идет об информации, представленной исследовательской компанией Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. В досье утверждалось, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и помогала Трампу победить на них. Эти «факты» были позднее опровергнуты расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

The Wall Street Journal пишет, что заведомо ложную информацию для досье передавала 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина. В 2016 году она работала руководителем службы по связям с общественностью в кипрском филиале компании XBT Holding SA, принадлежащей предпринимателю Алексею Губареву.

По данным издания The Bell, Галкина в прошлом занимала пост вице-мэра Саратова. Она также работала главой пресс-службы губернатора Саратовской области, кроме того в ее резюме значится должность пресс-секретаря Ростехнадзора.

Галкина передавала информацию через работавшего на Стила Игоря Данченко, с которым она дружила еще в школьные годы в Перми. Летом 2016 года она получила от него просьбу раскрыть информацию, которая потенциально могла скомпрометировать Трампа и уличить его в связях с Россией, отмечает The Wall Street Journal.

После обнародования материалов Стила, газета The Washington Post сообщала, что расследование британского разведчика частично спонсировали Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.