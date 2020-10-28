США пригрозили России «неотвратимым» оружием у границ

США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен. Такие ракеты эксперты называют неотвратимым оружием, так как их практически невозможно перехватить.

«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет. <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — сказал американский чиновник, выступая в Гудзоновском институте.

Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. Планируется, что гиперзвуковое оружие в скором времени получат все эсминцы ВМС США, также такие ракеты поступят в сухопутные войска.

При этом западные эксперты признают, что США отстают в этой области от России и Китая, где разработка гиперзвуковых ракет началась раньше. В частности, российская армия уже получила на вооружение такое оружие.

Гиперзвуковое оружие — ракеты, способные осуществлять полет и маневрировать в атмосфере с гиперзвуковой скоростью, превышающий 5 Маха. Из-за гигантской скорости перехват такой ракеты на текущем этапе технологий физически невозможен.