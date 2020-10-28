Тайную функцию обнаружили в iPhone 12

Смартфоны линейки iPhone 12 оказались оснащены беспроводной реверсивной зарядкой, хотя Apple официально не заявляла о наличии такой функции. Пользователи обратили внимание, что тайную функцию описывает техническая документация аппаратов, опубликованная на сайте Федеральной комиссии по связи США.

Согласно документам, смартфоны двенадцатой серии поддерживают встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. В частности, указана мощность, с которой iPhone 12 может заряжать другие гаджеты, она составляет 5 ватт.

Проверка показала, что новые iPhone не способны заряжать устройства, работающие с беспроводной зарядкой. По мнению специалистов, функция ограничена программно и будет разблокирована в будущих обновлениях iOS.

Эксперты полагают, что Apple включили поддержку такой функции в новые смартфоны для собственных перспективных устройств. Например, реверсивная зарядка может в будущем использоваться для гарнитуры AirPods 3.