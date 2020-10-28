НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Тайную функцию обнаружили в iPhone 12

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © Apple

Смартфоны линейки iPhone 12 оказались оснащены беспроводной реверсивной зарядкой, хотя Apple официально не заявляла о наличии такой функции. Пользователи обратили внимание, что тайную функцию описывает техническая документация аппаратов, опубликованная на сайте Федеральной комиссии по связи США.

Согласно документам, смартфоны двенадцатой серии поддерживают встроенный передатчик и приемник индуктивной зарядки. В частности, указана мощность, с которой iPhone 12 может заряжать другие гаджеты, она составляет 5 ватт.

Проверка показала, что новые iPhone не способны заряжать устройства, работающие с беспроводной зарядкой. По мнению специалистов, функция ограничена программно и будет разблокирована в будущих обновлениях iOS.

Эксперты полагают, что Apple включили поддержку такой функции в новые смартфоны для собственных перспективных устройств. Например, реверсивная зарядка может в будущем использоваться для гарнитуры AirPods 3.

Еще по теме
Найден способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки
Xiaomi представила бюджетный флагман Redmi K30S
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
Умер глава концерна Samsung
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров поспорил с Песковым из-за полномочий
•
Заболевшие COVID-19 россияне получат бесплатные лекарства
•
Упавший метеорит оказался «ковчегом» первозданной органики
•
Испытатели вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первый фонтан построят в высокогорьях Алтая
Сибирь 28.10.2020 17:50
Снег со штормовым ветром придут на Алтай
Сибирь 28.10.2020 15:14
Аптеки в Новосибирске наказали за продажу антибиотиков без рецепта
Сибирь 28.10.2020 15:04
Травников сказал, когда улучшится ситуация с COVID
Сибирь 28.10.2020 14:00
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
6331
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5794
Российский блогер сжег собственный Mercedes
4020
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
3931
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров поспорил с Песковым из-за полномочий
•
Заболевшие COVID-19 россияне получат бесплатные лекарства
•
Упавший метеорит оказался «ковчегом» первозданной органики
•
Испытатели вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
36
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
США ввели санкции против российского института
29
Лавров усомнился в адекватности Евросоюза
27
Всеобщий масочный режим введен в России
23