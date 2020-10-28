Упавший метеорит оказался «ковчегом» первозданной органики

Упавший на лед озера в американском штате Мичиган метеорит содержит «первозданные» органические соединения, выяснили ученые. Находка способна пролить свет на проблему возникновения жизни на Земле.

Внеземной объект вошел в атмосферу 16 января 2018 года. Благодаря яркому следу метеорит отследили, спустя два дня исследователи нашли небесное тело, упавшее на лед замерзшего озера, пишет Phys.org

Изучение метеорита показало, что он очень древний. Однако самым необычным оказалось содержание внутри космического гостя богатых запасов органических соединений. Ученые полагают, что в древности падение подобных «ковчегов» могло породить жизнь на Земле.

Ученые подчеркивают, что быстрое обнаружение и падение метеорита на чистый лед исключают версию заражения небесного тела земной органикой. По мнению исследователей, в данном случае речь идет о первозданной органической материи, появившейся миллиарды лет назад.