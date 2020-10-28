Земляне построят аванпост в дальнем космосе

Станцию Gateway построят в дальнем космосе специалисты NASA и Европейского космического агентства, стороны подписали соответствующее соглашение. Станция позволит США вернуться на Луну в рамках программы «Артемида».

Космический аванпост поможет сократить затраты на перевозку людей и повысить возможности лунных миссий, передает американское космическое агентство. По соглашению европейцы построят часть модулей для новой станции

Проект станции Lunar Orbital Platform-Gateway впервые был представлен в марте 2017 года. NASA рассчитывало, что к 2024 году аванпост уже будет готов выступить в роли «плацдарма» для отправки астронавтов на Луну.

Станция будет собрана из нескольких различных модулей, ее размер составит примерно одну шестую от МКС. После вывода на орбиту Gateway станет вращаться возле точки Лагранжа L1, где гравитационные поля Земли и Луны уравновешиваются.

К станции может пристыковаться корабль «Орион» с астронавтами. Специальные шлюзы позволят садиться в аппараты для спуска на поверхность Луны, а также дистанционно управлять луноходами.

Отмечается, что орбитальная платформа будет «полигоном» для тестирования технологий отправки астронавтов на Марс и демонстрации долгосрочной надежности автономных систем для колонизации планеты.