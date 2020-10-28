Блогер показал, сколько в Lada Vesta иностранных запчастей

Блогер-автомеханик полностью разобрал седан Lada Vesta и выяснил, что большинство компонентов произведены иностранными компаниями — видео опубликовано на YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Двигатель 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы отечественный только блок управления. Элементы ГРМ произведены немецкой фирмой INA, термостат — Behr из Германии, помпа и масляный насос корейские, катушки зажигания итальянские.

Все навесное оборудование — от генератора до компрессора кондиционера — Valeo родом из Франции. Генератор сделан в Турции, компрессор кондиционера — в Чехии, стартер — в России, перечислил механик.

Составные части роботизированной коробки передач — немецкого происхождения: от компании Sachs, а ее корпус похож на коробку Logan. Тормозная система — от TRV. «То же с рулевым управлением: минимум отечественного, по максимуму иностранного», — отметил автоблогер.

Только подвеска на Lada Vesta оказалась «нашей», хотя и сделана по образу и подобию Renault и моделей Volkswagen Group.

АвтоВАЗ, где производят Lada Vesta, принадлежит голландской компании Alliance Rostec Auto B.V. — совместному предприятию альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех». По официальным данным, в среднем уровень локализации автомобилей Lada составляет более 85%, в то время как информация о локализации конкретных моделей является внутренней.