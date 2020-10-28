Снег со штормовым ветром придут на Алтай

Синоптики Алтайского края и Республики Алтай предупредили жителей о сильном ветре и мокром снеге, сообщают МЧС регионов.

Так, в Алтайском крае 28 октября 2020 года ожидается усиление ветра до 19-24 метров в секунду, местами порывы 25-28 метров в секунду. Также прогнозируются дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильные осадки, похолодание.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей в Республике Алтай ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, по высокогорью до 32 метров в секунду, местами пройдет снег.

Жителей просят не терять бдительности, быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.