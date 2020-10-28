Аптеки в Новосибирске наказали за продажу антибиотиков без рецепта

Аптеки в Новосибирске продавали популярные антибиотики без рецепта, их оштрафуют на 700 тысяч рублей, сообщила журналистам в среду руководитель Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.

Она отметила, что сейчас ситуация с дефицитом антибиотиков и противовирусных препаратов стабилизируется. Препараты большими партиями поступают в аптеки, но их быстро раскупаются. Например, выписываемого при коронавирусе азитромицина в аптеках Новосибирска примерно 1,1 тысячи упаковок, покупают в сутки 200-300.

«Проведено более 50 контрольных закупок на территории Новосибирской области, в основном в Новосибирске. Работаем по обращению граждан. Мы подтвердили порядка 80% отпуск рецептурных препаратов без рецепта. Здесь штрафные санкции на юридическое и на должностных лиц. Составлено более 40 протоколов об административном правонарушении на общую сумму около 700 тысяч рублей», — сказала Хрусталева.