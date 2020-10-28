Продюсер «Люцифера» оценил финал сериала

Один из продюсеров сериала «Люцифер» Джо Хендерсон высказался по поводу финала проекта, подогрев интерес зрителей к заключительным сериям.

«Я безмерно благодарен потрясающему актёрскому составу, всей съемочной группе и сценаристам, потому что развязка получилась чертовски эффектной», — написал Хендерсон в Twitter.

Финал сериала «Люцифер» состоится в шестом сезоне. Пятый сезон был разбит на две части — первая вышла в августе, вторую покажут в декабре. Шестой сезон планируют показать в 2021 году.

Сюжет сериала «Люцифер» рассказывает о короле Ада, который переезжает жить в Лос-Анджелес, где ведет разгульный образ жизни. Однажды в его ночном клубе происходит убийство, и он знакомится с детективом Хлоей Декер. Интерес к девушке заставляет Люцифера тоже стать детективом.