НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Продюсер «Люцифера» оценил финал сериала

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Фото: © кадр из видео

Один из продюсеров сериала «Люцифер» Джо Хендерсон высказался по поводу финала проекта, подогрев интерес зрителей к заключительным сериям.

«Я безмерно благодарен потрясающему актёрскому составу, всей съемочной группе и сценаристам, потому что развязка получилась чертовски эффектной», — написал Хендерсон в Twitter.

Финал сериала «Люцифер» состоится в шестом сезоне. Пятый сезон был разбит на две части — первая вышла в августе, вторую покажут в декабре. Шестой сезон планируют показать в 2021 году.

Сюжет сериала «Люцифер» рассказывает о короле Ада, который переезжает жить в Лос-Анджелес, где ведет разгульный образ жизни. Однажды в его ночном клубе происходит убийство, и он знакомится с детективом Хлоей Декер. Интерес к девушке заставляет Люцифера тоже стать детективом.

Еще по теме
Вышел трейлер «Полночного неба» с Клуни
Сериал «Тобол»: Первый канал против писателя Алексея Иванова
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
«Союзмультфильм» и TOONZ создадут мультфильм про инопланетян
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Попова разъяснила ужесточение масочного режима
•
Легендарный Ту-154 совершил последний пассажирский полет
•
Микрозаймы разрешат оформлять по водительским правам
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Травников сказал, когда улучшится ситуация с COVID
Сибирь 28.10.2020 14:00
Рюмочные Забайкалья ограничили в работе по времени
Сибирь 28.10.2020 13:58
Омский губернатор прокомментировал ЧП со «скорой»
Сибирь 28.10.2020 13:31
Хальзов объяснил, чем плох Экспоцентр в качестве ковидного госпиталя
Сибирь 28.10.2020 13:30
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
5990
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5559
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3881
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3653
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Попова разъяснила ужесточение масочного режима
•
Легендарный Ту-154 совершил последний пассажирский полет
•
Микрозаймы разрешат оформлять по водительским правам
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Очередной бумажный популизм для отчётности о якобы работе роспотребнадзора, на деле о помощи людям и...

Uynachalnica

Где маски выдавать будут, чтобы его соблюдать? Роспотребу следовало бы конституцию с поправками перечитать,...

Д. В

Цитата пишет британский таблоидОборонный бюджет наверное будут увеличивать.Британская песенка Деньги-деньги,...

a-n-atol

украл бы состав, жил бы на Бали

sib_man9

с 23.00 до 06.00 вероятность заражения выше ?