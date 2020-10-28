Найден способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Функционал WhatsApp предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение, но сделать это можно и по истечении указанного времени, сообщил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близко ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Прочесть же удаленное сообщение можно двумя способами. Первый — использовать сторонние приложения, но тогда есть риск, что злоумышленникам будут доступны все ваши переписки. Второй способ — использовать функцию синхронизации, правда, она есть только в системе Android, отмечает Мясоедов.

«Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами», — предостерегает он.

Но, если пользователь ошибся и удалили сообщение только на своем устройстве, стереть его у всех уже не получится. В этом случае контроль за сообщениями будет утерян, и помочь смогут лишь специальные программы, которые придется устанавливать отдельно, заключил эксперт.