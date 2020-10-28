НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Найден способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Источник:
«Прайм»
159 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Функционал WhatsApp предусматривает только 68 минут на то, чтобы удалить отправленное сообщение, но сделать это можно и по истечении указанного времени, сообщил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близко ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Прочесть же удаленное сообщение можно двумя способами. Первый — использовать сторонние приложения, но тогда есть риск, что злоумышленникам будут доступны все ваши переписки. Второй способ — использовать функцию синхронизации, правда, она есть только в системе Android, отмечает Мясоедов.

«Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами», — предостерегает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕChrome OS получит «темную тему»

Но, если пользователь ошибся и удалили сообщение только на своем устройстве, стереть его у всех уже не получится. В этом случае контроль за сообщениями будет утерян, и помочь смогут лишь специальные программы, которые придется устанавливать отдельно, заключил эксперт.

Еще по теме
Xiaomi представила бюджетный флагман Redmi K30S
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
Умер глава концерна Samsung
Пользователей разочаровал новый iPhone
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Попова разъяснила ужесточение масочного режима
•
Легендарный Ту-154 совершил последний пассажирский полет
•
Микрозаймы разрешат оформлять по водительским правам
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Травников сказал, когда улучшится ситуация с COVID
Сибирь 28.10.2020 14:00
Рюмочные Забайкалья ограничили в работе по времени
Сибирь 28.10.2020 13:58
Омский губернатор прокомментировал ЧП со «скорой»
Сибирь 28.10.2020 13:31
Хальзов объяснил, чем плох Экспоцентр в качестве ковидного госпиталя
Сибирь 28.10.2020 13:30
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
5990
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5559
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3881
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3653
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Попова разъяснила ужесточение масочного режима
•
Легендарный Ту-154 совершил последний пассажирский полет
•
Микрозаймы разрешат оформлять по водительским правам
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Очередной бумажный популизм для отчётности о якобы работе роспотребнадзора, на деле о помощи людям и...

Uynachalnica

Где маски выдавать будут, чтобы его соблюдать? Роспотребу следовало бы конституцию с поправками перечитать,...

Д. В

Цитата пишет британский таблоидОборонный бюджет наверное будут увеличивать.Британская песенка Деньги-деньги,...

a-n-atol

украл бы состав, жил бы на Бали

sib_man9

с 23.00 до 06.00 вероятность заражения выше ?