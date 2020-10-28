Травников обозначил условие для перевода школ на дистанционку

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией станет основным условием для перевода школ Новосибирской области на частичное дистанционное обучение, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе прямого эфира во вторник.

«Если мы не увидим улучшения ситуации (по заболеваемости), то, скорее всего, будем принимать решение о частичном переводе школьников на дистанционное обучение. При чем, в комбинированном варианте. Однозначно младшая школа вплоть до пятого класса при любых сценариях будет учиться очно», — отметил Травников.

Старшие классы, за исключением выпускных, будут учиться в зависимости от количества смен. Учреждения, где дети учатся в две смены, скорее всего, перейдут на дистанционное обучение. Малокомплектные школы останутся на очном образовании.

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Окончательное решение о переводе школ на дистанционное обучение правительство примет до конца недели, исходя из данных по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро вторника, в области выявлено 183 новых случая заражения COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали более 16,5 тысячи больных коронавирусом. Из них — 1 тысяча детей. Сейчас в «ковидных» госпиталях находится 76 несовершеннолетних пациентов.