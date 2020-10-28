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Разлитую по Оби нефть собирали восемь дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Специалисты завершили сбор нефтепродуктов, попавших в воду в результате столкновения барж в затоне Оби в Каргасокском районе Томской области, работы длились восемь дней, сообщило в среду ГУ МЧС по региону.

18 октября из-за усиления ветра в затоне Оби от берега оторвалась пустая баржа и столкнулась с баржей, на которой хранились емкости с нефтью. Одна из восьми емкостей получила трещину, нефтепродукты вытекли в затон.

«Пробоина оперативно была устранена силами организации, осуществляющей эксплуатацию судна, а участок разлива локализован с помощью бонового заграждения длиной 150 метров», – сказано в сообщении.

Работы по сбору нефтесодержащей жидкости продолжались восемь дней. Только во вторник специалисты Экоспаса завершили их.

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