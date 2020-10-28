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Прокуратура Бурятии не нашла в аптеках лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Аптеки города Улан-Удэ не могут предложить покупателям даже минимальный ассортимент лекарств, а некоторые фармацевтические точки завышают цены, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии по результатам проверки.

Проверку провели вместе с Росздравнадзором по обращениям жителей. Люди жаловались, что в аптеках нет жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Нарушения закона выявлены в аптеках города Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском районе.

Специалисты выявили, что в аптеках отсутствует минимальный ассортимент лекарств. А если необходимый препарат есть, то в недостаточном количестве. Работники фармацевтических точек продаж нарушали условия и порядок хранения лекарств, и работали без масок.

В трех аптечных пунктах в Железнодорожном и Октябрьском районах Улан-Удэ установлено превышение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Всем нарушениям дана правовая оценка, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

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