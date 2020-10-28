Девушка в Кузбассе смутила пристававшего вопросом о презервативе

Девушка в Кузбассе смогла сбежать от потенциального насильника, предложив ему использовать презерватив, мужчину будут судить за насильственные действия сексуального характера, сообщило СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в июле 29-летний мужчина с приятелем распивали спиртное и катались на моторной лодке по водоему в Рудничном районе. Они заметили на берегу двух девушек и решили познакомиться.

Парень предложил новым знакомым научить их водить машину, одна из них согласилась. В машине мужчина начал приставать к девушке. Она стала кричать, вырываться и выпрыгнула из авто. На дороге мужчина ее догнал и снова попытался обнять.

Девушка решила схитрить и сказала, что согласна на близость только с презервативом. Это предложение так удивило потенциального насильника, что жертва смогла убежать. На дороге она встретила прохожего, который вызвал полицию.

Мужчина сбежал, в течение суток его задержали полицейские. Обвиняемый признал вину, сотрудничал со следствием, был готов загладить перед потерпевшей вред, но она настояла на его привлечении к уголовной ответственности.

Возбуждено дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.