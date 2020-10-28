Муниципальное предприятие в Новосибирске сливало в воду нефтепродукты

«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в Новосибирске наказали за загрязнение воды, сообщила в среду прокуратура Новосибирской области.

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По информации ведомства, муниципальное предприятие сбрасывало сточные воды «с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе по нефтепродуктам и взвешенным веществам».

В результате водным объектам был причинён ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Прокуратура обязала предприятие возместить этот ущерб.