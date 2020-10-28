НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Муниципальное предприятие в Новосибирске сливало в воду нефтепродукты

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: Sibnet.ru

«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в Новосибирске наказали за загрязнение воды, сообщила в среду прокуратура Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРодом из СССР: как производят тепло и горячую воду

По информации ведомства, муниципальное предприятие сбрасывало сточные воды «с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе по нефтепродуктам и взвешенным веществам».

В результате водным объектам был причинён ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. Прокуратура обязала предприятие возместить этот ущерб.

Еще по теме
Ученые назвали причину исчезновения леса в степном Алтае
Томичей предупредили о снегопаде и гололеде
Похолодание и снег пообещали новосибирцам
Морозы до -20 градусов ночью установятся в Восточной Сибири
смотреть все
Жизнь #Гео #Промзона
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девушка в Кузбассе смутила пристававшего вопросом о презервативе
Сибирь 28.10.2020 10:51
Прокуратура Бурятии не нашла в аптеках лекарств
Сибирь 28.10.2020 10:37
Аэродром в Туве станет площадкой для учений армейской авиации в горах
Сибирь 28.10.2020 10:31
Муниципальное предприятие в Новосибирске сливало в воду нефтепродукты
Сибирь 28.10.2020 10:16
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
5581
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5484
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4818
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3836
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
Определен срок выпуска цифрового рубля
29
США ввели санкции против российского института
29
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
24
Всеобщий масочный режим введен в России
24