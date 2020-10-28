Попова разъяснила ужесточение масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ужесточение правил ношения масок по всей России с 28 октября в общественных местах — это не рекомендация, а требование.

«Обязательно для всех в транспорте, в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, это сделано, «потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть». Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, меры должны быть адекватными, отметила она.

«Безусловно, коек на все население страны быть не может ни в одной стране, да это и не нужно. Поэтому главное сегодня — избежать заражения. Таким образом мы сохраним место для тех, кто уже сегодня болен, чтобы их лечить системно и качественно, и сохраним свое здоровье», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в ходе опроса заразившихся коронавирусом выяснилось, что 85% из них нарушали действующие правила для предотвращения распространения инфекции.

«Главное сегодня — чтобы не вводить какие-то жесткие меры ограничения — это вводить меры, которые не снижают качество жизни, но в определенной степени требуют от нас организованности и самодисциплины. Эти меры для каждого, сегодня ответственность гражданина на первом плане», — добавила она.