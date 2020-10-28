НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Компартия призвала Эрнста закрыть «Голос» из-за блатных участников

Источник:
Sibnet.ru
336 2

Партия «Коммунисты России» призвала дирекцию Первого канала закрыть проект «Голос», поскольку шоу себя полностью себя дискредитировало. Представители телеканала ситуацию не комментируют.

«"Звездные" родители потеряли стыд и совесть, проталкивают своих деток, ни на что не обращая внимания! Люди возмущены, программа потеряла всякое доверие», — говорится на сайте компартии «Коммунисты России». 

 Представители партии отмечают, что последней каплей стало участие в «Голосе» 18-летней Александры Будниковой, дочки ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале. Участницу обвинили в блатесразу же после эфира.

Еще более громким стал скандал с победой дочери Алсу Микеллой Абрамовой. Но тогда телеканал взял ситуацию в свои руки, провел расследования и подтвердил накрутку голосов. Финал переиграли, присудив победу всем финалистам шестого сезона детского «Голоса».

Представители «Коммунистов России» направили письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнтсу, где просят закрыть проект. Официального заявления по поводу нового скандала вокруг «Голоса» от Первого пока не последовало.

Еще по теме
Петросяна госпитализировали с подозрением на СOVID-19
Ургант нашел способ для Ольги Бузовой стать популярнее Хабиба
Дочь ведущего Первого канала обвинили в блате из-за фурора на «Голосе»
Музыкант из группы «Челси» оставил равнодушными жюри «Голоса»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девушка в Кузбассе смутила пристававшего вопросом о презервативе
Сибирь 28.10.2020 10:51
Прокуратура Бурятии не нашла в аптеках лекарств
Сибирь 28.10.2020 10:37
Аэродром в Туве станет площадкой для учений армейской авиации в горах
Сибирь 28.10.2020 10:31
Муниципальное предприятие в Новосибирске сливало в воду нефтепродукты
Сибирь 28.10.2020 10:16
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
5581
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5484
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4818
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3836
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
Определен срок выпуска цифрового рубля
29
США ввели санкции против российского института
29
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
24
Всеобщий масочный режим введен в России
24