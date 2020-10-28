Компартия призвала Эрнста закрыть «Голос» из-за блатных участников

Партия «Коммунисты России» призвала дирекцию Первого канала закрыть проект «Голос», поскольку шоу себя полностью себя дискредитировало. Представители телеканала ситуацию не комментируют.

«"Звездные" родители потеряли стыд и совесть, проталкивают своих деток, ни на что не обращая внимания! Люди возмущены, программа потеряла всякое доверие», — говорится на сайте компартии «Коммунисты России».



Представители партии отмечают, что последней каплей стало участие в «Голосе» 18-летней Александры Будниковой, дочки ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале. Участницу обвинили в блатесразу же после эфира.

Еще более громким стал скандал с победой дочери Алсу Микеллой Абрамовой. Но тогда телеканал взял ситуацию в свои руки, провел расследования и подтвердил накрутку голосов. Финал переиграли, присудив победу всем финалистам шестого сезона детского «Голоса».

Представители «Коммунистов России» направили письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнтсу, где просят закрыть проект. Официального заявления по поводу нового скандала вокруг «Голоса» от Первого пока не последовало.