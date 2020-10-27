НАВЕРХ

Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC

Источник:
Sibnet.ru
154 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов возглавил обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Россиянин опубликовал в Instagram список лучших бойцов, в котором он обогнал американца Джона Джонса. Нурмагомедов отметил, что выход на первое место в почетном рейтинге был работой всей его жизни.

«Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал боец.

Нурмагомедов 24 октября объявил о завершении карьеры после очередной защиты чемпионского титула. Таким образом, россиянин покинул ринг непобежденным, одержав 29 побед в UFC подряд.

Еще по теме
Подсчитан примерный гонорар Хабиба за бой с Гейджи
Нурмагомедов победил Гейджи в своем последнем бою
Главный бой UFC: защитит ли Хабиб титул чемпиона
Хабиб описал тактику боя против Гейджи
смотреть все
Спорт #Единоборства
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Всеобщий масочный режим введен в России
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Биатлониста Устюгова лишили трех олимпийских медалей
27.10.2020 18:34
Власти придумали налоговый вычет для занимающихся спортом
20.10.2020 10:01
Плющенко и Рудковская во второй раз стали родителями
02.10.2020 16:12
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Всеобщий масочный режим введен в России
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Очередной бумажный популизм для отчётности о якобы работе роспотребнадзора, на деле о помощи людям и...

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

Uynachalnica

Где маски выдавать будут, чтобы его соблюдать? Роспотребу следовало бы конституцию с поправками перечитать,...

Д. В

Цитата пишет британский таблоидОборонный бюджет наверное будут увеличивать.Британская песенка Деньги-деньги,...

Archangel3339

Цитата«Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного...