Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов возглавил обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Россиянин опубликовал в Instagram список лучших бойцов, в котором он обогнал американца Джона Джонса. Нурмагомедов отметил, что выход на первое место в почетном рейтинге был работой всей его жизни.

«Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал боец.

Нурмагомедов 24 октября объявил о завершении карьеры после очередной защиты чемпионского титула. Таким образом, россиянин покинул ринг непобежденным, одержав 29 побед в UFC подряд.