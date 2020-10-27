Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC

Фото: © пресс-служба президента РФ
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов возглавил обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Россиянин опубликовал в Instagram список лучших бойцов, в котором он обогнал американца Джона Джонса. Нурмагомедов отметил, что выход на первое место в почетном рейтинге был работой всей его жизни.
«Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал боец.
Нурмагомедов 24 октября объявил о завершении карьеры после очередной защиты чемпионского титула. Таким образом, россиянин покинул ринг непобежденным, одержав 29 побед в UFC подряд.
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