Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей

Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при регулярном контакте с больными, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологи Арег Тотолян в ходе выступления на форуме «Здоровое общество 2020».

«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями»», — цитирует ученого РИА Новости.

При этом исследователь отметил, что ученые пока не могут понять причины такой резистентности. По словам специалистам, феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

Согласно популярной гипотезе, в любой популяции существует неуязвимые даже для смертоносных бактерий и вирусов особи. В частности, исследователи выделили группы людей, невосприимчивых к ВИЧ.