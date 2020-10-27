НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей

Источник:
Sibnet.ru
318 3
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при регулярном контакте с больными, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологи Арег Тотолян в ходе выступления на форуме «Здоровое общество 2020».

«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями»», — цитирует ученого РИА Новости.

При этом исследователь отметил, что ученые пока не могут понять причины такой резистентности. По словам специалистам, феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

Согласно популярной гипотезе, в любой популяции существует неуязвимые даже для смертоносных бактерий и вирусов особи. В частности, исследователи выделили группы людей, невосприимчивых к ВИЧ.

Тема: Распространение коронавируса
Петросяна госпитализировали с подозрением на СOVID-19
Места скопления людей в Новосибирске будут дезинфицировать
Роспотребнадзор сообщил о начале производства вакцины «Вектора»
Губернатора Иркутской области госпитализировали с COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Всеобщий масочный режим введен в России
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате Хакасии
Сибирь 27.10.2020 17:39
Места скопления людей в Новосибирске будут дезинфицировать
Сибирь 27.10.2020 17:35
Травников перечислил меры по устранению дефицита лекарств в аптеках
Сибирь 27.10.2020 17:33
Новосибирские снайперы уничтожили противника из «винтореза»
Сибирь 27.10.2020 17:25
Самое популярное
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5160
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4690
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3638
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3523
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Всеобщий масочный режим введен в России
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Очередной бумажный популизм для отчётности о якобы работе роспотребнадзора, на деле о помощи людям и...

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

Uynachalnica

Где маски выдавать будут, чтобы его соблюдать? Роспотребу следовало бы конституцию с поправками перечитать,...

Д. В

Цитата пишет британский таблоидОборонный бюджет наверное будут увеличивать.Британская песенка Деньги-деньги,...

a-n-atol

украл бы состав, жил бы на Бали