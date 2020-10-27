Лукашенко дал клятву белорусскому народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поклялся решать все вопросы на «излете президентской жизни» только так, как этого хочет белорусский народ. Соответствующее видео с заседания правительства опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Люди живут, трудятся и требуют безопасной жизни. Наконец-то люди оценили, что они могут потерять. Мы хотим так, как было до выборов», — сказал Лукашенко на совещании по подготовке к очередному Всебелорусскому народному собранию.

По словам белорусского лидера, власти обязаны обеспечить это требование народа «всеми возможными и доступными по закону средствами». Лукашенко отметил, что считает это своей главной задачей.

«Все будет так. И конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова! Это моя клятва! На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — подчеркнул он.

Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа, они начались после президентских выборов, на которых Лукашенко по данным ЦИК набрал около 80% голосов. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования.