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Сериал «Тобол»: Первый канал против писателя Алексея Иванова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала
Сериал «Тобол», снятый по роману Алексея Иванова, вышел на Первом канале. Это расширенная версия одноименного фильма, ставшего причиной конфликта писателя и создателей широкоэкранной драмы. Чем отличается сериал от фильма и сможет ли он сгладить плохое впечатление от первой экранизации покорения Сибири?

Существует три вариации «Тобола» — фильм, роман-эпопея в двух томах и сериал. Именно в таком порядке. Изначально продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев пригласил писателя Алексея Иванова в проект в качестве сценариста. В ходе работы Иванов со скандалом покинул проект, оставив за со собой право написать книгу. Так вышел роман в двух томах: «Тобол. Много званых» и «Тобол. Мало избранных».

Алексей Иванов:
«Обидно, когда придуманный тобой мир превращается в затерянную Атлантиду. Роман — это страховка от несостоявшегося фильма или плохого фильма»

Последним в свет вышел сериал. Его премьера состоялась на Первом канале в понедельник, 26 октября. Создатели многосерийного проекта заранее пообещали зрителям расширение сюжетных линий героев и более масштабные батальные сцены.

Конфликт между романом и фильмом

Сюжет книги и фильма развивается в эпоху реформ Петра I. Когда правитель задумал изменить привычные устои Российского государства по стандартам среднестатистической европейской державы – противники этих идей взбунтовались по всей стране. Особенно рьяно подгонке под западные лекала сопротивлялись жители дремучей Сибири, куда по приказу императора отправился молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин.

В произведении Алексея Иванова повествование сосредоточено на истории, реальных фактах, контрастных характерах героев. По словам писателя, для него было важно раскрыть во всех красках колорит Сибири, где тогда смешались народы, нации и веры.

Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары — все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии.

Основная претензия Иванова к фильму, как и некоторых кинокритиков и зрителей, в сильном упрощении сюжета, отсутствии характеров, отхождении от основной сюжетной линии в сторону дешевой любовной драмы. Например, главных женских персонажей назвали «дурами, кидающимися на мужиков».

«Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма — и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал "Игры престолов", а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом», — оценил фильм «Тобол» Алексей Иванов в 2019 году.

Чего ждать от сериала

«Полностью вместить ивановскую вселенную с десятками персонажей и множеством сюжетных линий не удалось даже восьмисерийной версии "Тобола"», — говорится на сайте Первого канала, выпустившего сериал.

Телеканал сразу снял себя ответственность перед зрителями, которые, наверняка, готовы сравнить многосерийный фильм с романом-эпопеей. Но при этом создатели сериала «Тобол» заверили, что экранизация произведения Иванова тоже заслуживает внимания. 

Во-первых, за счет сместившихся акцентов монументальное и довольно мрачное повествование книжного «Тобола» на киноэкране стало приключенческим фильмом с историей любви в центре сюжета.

Во-вторых, в сериале задействованы чуть ли не самые масштабные декорации в истории отечественных проектов. Декорациями послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков. Это Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.

Три года потребовалось для создания уникальной декорации — центра старинного города с каналами, подворьями и жилыми домами героев, которые воссоздавались по чертежам того времени. Построенный для съемок посад не был снесен и теперь работает как музей под открытым небом.

Безусловными достоинствами сериала стал и богатый известными и сильными именами актерский состав. Это Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Александр Лазарев, Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Камиль Ларин, Илья Маланин, Ян Гэ, Павел Табаков. Петра I в «Таболе» играет Дмитрий Дюжев.

Дмитрий Дюжев:
«Для артиста это большое испытание, сыграть царя. Тем более Петра I. Мне интересно было бы переночевать в кровати Петра I, вообще понять, как это – спать в положении полусидя. Хотелось почувствовать энергетику человека – что он видел, когда засыпал и просыпался».

Сериал понравится ценителям батальных сцен. Для примера, специально для съемок в Тобольск привезли 17 трюковых лошадей из Казахстана, остальных (около 50 вьючных) подобрали на месте. Животных готовили на протяжении пяти месяцев, а ключевую битву — между джунгарами и русским войском — снимали 11 дней.

Как сообщает Первый канал, несмотря на обилие именитых актеров в главных ролях, реальные персонажи лишь создают широкий исторический фон, на котором разворачивается главный сюжет фильма — история любви.

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