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Биатлониста Устюгова лишили трех олимпийских медалей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Peter Porai-Koshits / CC BY-SA 3.0

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда аннулировала победы биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере, сообщил его адвокат Алексей Панич. Спортсмен может лишиться двух золотых и одной бронзовой медали.

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14. В этот период попадают завоеванные спортсменом золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Это просто бред, учитывая, что Устюгов закончил карьеру в апреле 2014 года и пробы 2017 года были взяты без предупреждения, показав отрицательный результат на допинг в лаборатории в Кельне. Кроме того, за всю карьеру Евгения его многочисленные пробы всегда были чистыми и ни разу не подтвердили использование им допинга», — цитирует ТАСС Панича.

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Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня.

В 2017 году Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил российского спортсмена в использовании запрещенного вещества — эритропоэтина. Обвинения IBU основывались на данных биологического паспорта Устюгова, который содержал высокие показатели гемоглобина.

Спортсмен доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетический мутаций, передавшихся ему от родителей. Дело было закрыто в 2018 году. Устюгов завершил спортивную карьеру в 2014 году.

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