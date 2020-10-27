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Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума одобрила в третьем чтении закон, в соответствии с которым правительство сможет устанавливать единые требования к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, сообщается на сайте парламента.

Документ содержит единые требования к окладам, ставкам, стимулирующим выплатам. По замыслу разработчиков, они помогут преодолеть необоснованную дифференциацию окладов в учреждениях одной и той же отрасли бюджетной сферы.

Сейчас единого порядка в оплате труда бюджетников по отраслям не существует, в каждом регионе, в каждом учреждении — своя система. В результате зарплаты специалистов одной квалификации, выполняющих одни и те же функции, могут существенно различаться.

Отмечается, что инициатором закона стало правительство РФ. Кабмин планирует начать реализацию этого закона с медицинской сферы. При этом все дополнительные затраты на исполнение закона предполагается компенсировать из федерального бюджета.

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