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Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Семь проживающих и 35 сотрудников Туимского психоневрологического интерната заразились коронавирусом, сообщает правительство Хакасии.

«В учреждении принимаются все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения очага коронавирусной инфекции. Заболевшие пациенты психоневрологического интерната переведены на лечение в больницу. За состоянием остальных организован круглосуточный контроль», — рассказал первый замминистра труда и соцзащиты Хакасии Владимир Чебодаев.

В учреждении проживает 593 получателя социальных услуг, на смену заступают от 90 до 100 сотрудников. 

Среди получателей социальных услуг, проживающих в восьми учреждениях социального обслуживания, с 25 апреля и до особого распоряжения установили закрытый круглосуточный режим работы, устанавливающий сменный порядок работы (длительность смены 14 календарных дней).

За последние сутки в республике лабораторно подтверждено 128 новых случаев коронавируса. Получают лечение 1,3 тысячи человека (у 131 пациента — тяжелая степень, на ИВЛ — двое).

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