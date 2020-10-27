Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате Хакасии

Семь проживающих и 35 сотрудников Туимского психоневрологического интерната заразились коронавирусом, сообщает правительство Хакасии.

«В учреждении принимаются все необходимые меры по недопущению дальнейшего распространения очага коронавирусной инфекции. Заболевшие пациенты психоневрологического интерната переведены на лечение в больницу. За состоянием остальных организован круглосуточный контроль», — рассказал первый замминистра труда и соцзащиты Хакасии Владимир Чебодаев.

В учреждении проживает 593 получателя социальных услуг, на смену заступают от 90 до 100 сотрудников.

Среди получателей социальных услуг, проживающих в восьми учреждениях социального обслуживания, с 25 апреля и до особого распоряжения установили закрытый круглосуточный режим работы, устанавливающий сменный порядок работы (длительность смены 14 календарных дней).

За последние сутки в республике лабораторно подтверждено 128 новых случаев коронавируса. Получают лечение 1,3 тысячи человека (у 131 пациента — тяжелая степень, на ИВЛ — двое).