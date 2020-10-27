Травников перечислил меры по устранению дефицита лекарств в аптеках

Аптечные полки на прошлой неделе опустели в Новосибирской области, и отчасти это было связано с объективными факторами. К середине этой недели ситуация стабилизуется за счет ряда мер, сообщил в ходе прямого эфира во вторник губернатор Андрей Травников.

«Количество заболевших было достаточно большим, отчасти на это повлиял и субъективный фактор — желание в непростой обстановке приобрести лекарства про запас», — добавил глава региона.

Для устранения дефицита лекарств со стороны правительства проведены с тремя крупнейшими фармпоставщиками РФ. Так, снабжение жаропонижающими препаратами — парацетамолом и медикаменты этой группы организуют, в том числе и за счет местного производителя.

Подписаны контракты на поступку противовоспалительных препаратов за исключением отдельных наименований, и они уже начали поступать в муниципальную аптечную сеть Новосибирска.

Отправлен груз с 12 тысячами упаковок антибиотиков из Владивостока. «Мы отслеживаем буквально по карте перемещение автомобиля. И ожидаем послезавтра прибытия груза в аптечную сеть. На этой неделе отчасти ситуация будет стабилизирована», — резюмировал Травников.