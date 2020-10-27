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Новосибирские снайперы уничтожили противника из «винтореза»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Снайперы уничтожили цели условных противников из винтовки «Винторез» на расстоянии до тысячи метров, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Согласно замыслу учения, разведывательные подразделения обнаружили отдельные малые группы боевиков с помощью беспилотных летательных аппаратов «Элерон» и передали данные об их местоположении снайперским группам.

Получив разведданные о наступающих силах условного противника и приказ на уничтожение, снайперы совершили скрытное выдвижение на огневую позицию, преодолев расстояние в 5 километров по пересеченной местности. Затем они организовали огневые позиции в заброшенном здании на пути следования условного противника.

Уничтожение целей военные произвели на дистанциях от 700 до 1 тысячи метров из снайперских винтовок СВ-98 и специальных снайперских винтовок «Винторез». Для создания сложной мишенной обстановки снайперским группам давались различные тактические данные и целеуказания, которые изменялись в ходе учения несколько раз.

После успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач военнослужащие осуществили отход групп к месту сбора, установив дымовую завесу для прикрытия. В ходе учения снайперы поразили более 150 различных целей, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях.

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