Выходной среди недели: как отдыхаем в ноябре 2020

Первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной. День народного единства подарил дополнительный выходной.

Государственный праздник — День народного единства 4 ноября — выпал на среду, поэтому она будет нерабочей. Таким образом, праздничная дата разделила рабочую неделю на отрезки по два дня. Согласно Трудовому кодексу, во вторник 3 ноября рабочий день сокращается на один час.

День народного единства отмечается с 2005 года. Это единственный в стране государственный праздник, напрямую связанный с дореволюционной Россией. Его учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612 году. В этот день русским ополченцам удалось выбить поляков из Китай-города.

Этот праздник заменил 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции, главное торжество в Советском Союзе. Его отменили в 1991 году.

Обычно в День народного единства проводят концерты или государственные флешмобы. Но в этом году, скорее всего, никаких мероприятий не будет в связи со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. По этой причине власти Москвы уже отклонили заявки на «Русский марш» — ежегодное шествие, организуемое националистами.