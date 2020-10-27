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Выходной среди недели: как отдыхаем в ноябре 2020

Источник:
Sibnet.ru
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Первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной. День народного единства подарил дополнительный выходной.

Государственный праздник — День народного единства 4 ноября — выпал на среду, поэтому она будет нерабочей. Таким образом, праздничная дата разделила рабочую неделю на отрезки по два дня. Согласно Трудовому кодексу, во вторник 3 ноября рабочий день сокращается на один час.

День народного единства отмечается с 2005 года. Это единственный в стране государственный праздник, напрямую связанный с дореволюционной Россией. Его учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612 году. В этот день русским ополченцам удалось выбить поляков из Китай-города.

Этот праздник заменил 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции, главное торжество в Советском Союзе. Его отменили в 1991 году.

Обычно в День народного единства проводят концерты или государственные флешмобы. Но в этом году, скорее всего, никаких мероприятий не будет в связи со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. По этой причине власти Москвы уже отклонили заявки на «Русский марш» — ежегодное шествие, организуемое националистами.

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