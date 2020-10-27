Xiaomi представила бюджетный флагман Redmi K30S

Китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон с демократичной ценой Redmi K30S. Официальные продажи аппарата стартуют 11 ноября, стоимость базовых комплектаций — 388 долларов.

Xiaomi Redmi K30S комплектуется производительным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с восемью ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,84 ГГц. Смартфон поддерживает работу в сетях 5G.

Дисплей с диагональю 6,67 дюйма обладает разрешением 2400x1080, поддерживает технологию HDR10+ и частоту обновления до 144 Гц. Защиту экрана обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass 5.

Основная камера имеет три модуля: блок с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682, 13-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 5-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера имеет 20-мегапиксельное разрешение.

Оболочкой Xiaomi Redmi K30S является операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 12. В комплекте — контроллер NFC, быстрая подзарядка, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.