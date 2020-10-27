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Уровень доверия россиян к телевидению снизился до 23%

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в 2020 году снизился до 23%, что на 5 процентных пунктов ниже уровня 2019 года, говорится в исследовании компании Deloitte.

Меньше всего телевидению доверяют среди москвичей (20%), жителей других городов-миллионников (21%), а также студентов (15%). Доверяют ТВ люди в возрасте от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%), приводит «Коммерсантъ» результаты исследования.

Согласно отчету Deloitte, основным источником информации для россиян стали новостные и аналитические онлайн-ресурсы, сайты компаний и госорганов, стали. Уровень доверия к ним составил 39% (против 42% годом ранее). Еще 16% назвали соцсети и блоги основным источником информации.

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В ВГТРК «Коммерсанту» сообщили, что снижение интереса к информационному телевещанию не наблюдается, подчеркнув, что текущая внешнеполитическая обстановка, наоборот, способствует увеличению количества зрителей.

В 2016 году уровень доверия россиян к ТВ составлял 28%, в 2017 и 2018 годах он держался на уровне 30%, в 2019 году он опустился до 28%.

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