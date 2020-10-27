НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Роспотребнадзор сообщил о начале производства вакцины «Вектора»

Источник:
Sibnet.ru
271 1

Производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», началось в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина от коронавируса, созданная в России. Ее зарегистрировали в октябре. Первая вакцина — «Спутник V» была разработана в научном центре имени Гамалеи. 

В отличие от других вакцин против COVID-19, препарат «ЭпиВакКорона» полностью синтетический, он содержит искусственные пептидные антигены, вызывающие устойчивую иммунную реакцию против вируса SARS-CoV-2.

В ходе клинических испытаний вакцины «Вектора» все добровольцы чувствовали себя хорошо. В исследованиях участвовали 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников центра.

В августе генеральный директор центра Ринат Максютов сообщил, что «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, а в начале следующего года может стартовать массовая вакцинация.

Тема: Распространение коронавируса
Места скопления людей в Новосибирске будут дезинфицировать
Губернатора Иркутской области госпитализировали с COVID-19
Роспотребнадзор обозначил срок выхода на плато по коронавирусу
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России
•
Всеобщий масочный режим введен в России
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате Хакасии
Сибирь 27.10.2020 17:39
Места скопления людей в Новосибирске будут дезинфицировать
Сибирь 27.10.2020 17:35
Травников перечислил меры по устранению дефицита лекарств в аптеках
Сибирь 27.10.2020 17:33
Новосибирские снайперы уничтожили противника из «винтореза»
Сибирь 27.10.2020 17:25
Самое популярное
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5098
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4673
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3562
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3492
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил автоматические выплаты на детей
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России
•
Всеобщий масочный режим введен в России
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Очередной бумажный популизм для отчётности о якобы работе роспотребнадзора, на деле о помощи людям и...

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

Uynachalnica

Где маски выдавать будут, чтобы его соблюдать? Роспотребу следовало бы конституцию с поправками перечитать,...

Д. В

Цитата пишет британский таблоидОборонный бюджет наверное будут увеличивать.Британская песенка Деньги-деньги,...

CaRdan

Это становится уже традицией )))