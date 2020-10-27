Роспотребнадзор сообщил о начале производства вакцины «Вектора»

Производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», началось в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина от коронавируса, созданная в России. Ее зарегистрировали в октябре. Первая вакцина — «Спутник V» была разработана в научном центре имени Гамалеи.

В отличие от других вакцин против COVID-19, препарат «ЭпиВакКорона» полностью синтетический, он содержит искусственные пептидные антигены, вызывающие устойчивую иммунную реакцию против вируса SARS-CoV-2.

В ходе клинических испытаний вакцины «Вектора» все добровольцы чувствовали себя хорошо. В исследованиях участвовали 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников центра.

В августе генеральный директор центра Ринат Максютов сообщил, что «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, а в начале следующего года может стартовать массовая вакцинация.