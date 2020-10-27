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Жителям Подмосковья запретили улыбаться лисам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жителей Подмосковья призвали не улыбаться лисам при встрече с животными, соответствующая информация появилась на сайте региональной Минэкологии.

Ведомство опубликовало памятку о том, что делать при встрече с лисой. В документе отмечается, что хищник может принять человеческую улыбку за угрожающий оскал и напасть. Также не нужно смотреть зверю в глаза и делать резких движений.

«Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», — подчеркивается в рекомендациях.

Специалисты отмечают, что здоровая лиса избегает населенных пунктов и людей, в города и поселки животное заходит только в поисках пищи или в случае заболевания. При этом лисы часто страдают бешенством, которое ослабляет их природный страх перед человеком.

«О том, что лиса заражена бешенством, можно понять по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка», — перечисляет ведомство.

Кроме этого, человек от лис может заразиться бруцеллезом, лептоспирозом и другими болезнями. Если гражданин увидел животное в населенном пункте, следует сообщить в администрацию поселения или округа, а также в Минсельхоз.

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