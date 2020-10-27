Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

Поиски самолета Ан-2, вылетевшего в июле из Бурятии и бесследно пропавшего, возобновили в Иркутской области. Искать воздушное судно будут в течение четырех дней, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Самолет Ан-2, вылетевший из Бурятии, пропал 19 июля. На борту находилось шесть человек. В течение нескольких месяцев проводились поисковые операции и с воздуха, и на земле. Но результатов не принесли. В октябре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попросил Росавиацию возобновить поиски.

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Со вторника поисковая группа приступила к облету территории. В ее состав вошли сотрудники МЧС, Министерства обороны, областной пожарно-спасательной службы.

На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолета установлено наиболее вероятное его место нахождения.

Поиски будут проводиться по разработанному плану в течение четырех дней в Черемховском районе. Вертолет авиакомпании «Ангара» облетит сектора, для осмотра местности и определения подходящих мест для высадки специалистов. Они в дальнейшем будут обследовать местность с помощью беспилотников.