Эпидемиолог Фаворов раскритиковал ПЦР-тесты на коронавирус

Только половина больных COVID-19 имеют положительный результат теста на коронавирус методом ПЦР, точность его невысока, он дает неверные данные о масштабах заболевания, сообщил во время лекции в рамках новосибирского форума OpenBio-2020 известный эпидемиолог, живущий в США, Михаил Фаворов.

ПЦР — метод молекулярной диагностики, позволяющий определить наличие возбудителя заболевания, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя. Метод ПЦР позволяет выявлять даже единичные клетки бактерий или вирусов.

«По данными исследований, опубликованных в авторитетных журналах, в том числе в Lancet, мы получаем в лучшем случае 60%, а самом низком 37% от общего числа больных COVID-19 положительный результат ПЦР, как подтверждение…. Потому что такое увлечение, потому что руководство не очень понимает, что такое ПЦР. Это подчеркивает необходимость наших серологических методов (выявление антител)», — сказал Фаворов.

Он добавил, что среди пациентов с отрицательным результатом анализа на коронавирус, выполненного методом ПЦР, у 60-70% выявляются антитела, что также доказывает, что ПЦР не лучший метод для выявления данной инфекции. Такие тесты легко проводить лабораториям и зарабатывать деньги, но делать выводы о реальном количестве зараженных, основываясь на него, сложно.

«Мало вирусных частиц у тех, кто легко болеет (ПЦР не может такое количество определить) … Наличие антител среди 60-80% среди пациентов с отрицательным ПЦР связано с тем, что вируса мало реплицируется в легкой форме заболевания, он уже под контролем антител. При тяжелых формах забоелвания, ПЦР не находит ничего, вирус (ушел). Летальность тоже идет не из-за вируса, а из-за осложнений», — отметил Фаворов.