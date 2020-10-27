Россия и еще 40 стран подтвердили участие в Евровидении-2021

Участие в ежегодном музыкальном конкурсе «Евровидение» подтвердили телевещатели 41 страны, сообщил в понедельник Европейский вещательный союз.

«У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревнованиях в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году», — говорится в сообщении.

По правилам конкурса, страна-участница Евровидения может заявить нового исполнителя на конкурс или оставить того, кто должен был выступить в 2020 году. Музыкальное произведения для конкурса должно быть заменено.

Транслировать Евровидение в России будет Первый канал. Представить страну на конкурсе в этом году должна была группа Little Big, но пока не сообщается, поедут ли эпатажные музыканты в Роттердам в 2021 году.

Известно, что Евровидение в 2021 году точно состоится. Для подстраховки организаторы разработали несколько возможных сценариев для проведения мероприятия.