Молекулы воды впервые нашли на поверхности Луны

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA впервые обнаружила молекулы воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем, об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства.

Ученые нашли молекулы воды в кратере Клавий — это один из самых больших кратеров в Южном полушарии Луны. Открытие указывает на возможное масштабное присутствие воды на поверхности земного спутника.

Согласно данным обсерватории, в кубическом метре почвы в кратере содержится вода объемом около 0,3 литра. В перспективе лунную воду могут использовать в качестве ресурса в рамках программы «Артемида».

США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург в октябре заключили соглашение об освоении Луны. NASA рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, после этого планируются пилотируемые миссии.