НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Молекулы воды впервые нашли на поверхности Луны

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © NASA

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии NASA впервые обнаружила молекулы воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем, об этом сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства.

Ученые нашли молекулы воды в кратере Клавий — это один из самых больших кратеров в Южном полушарии Луны. Открытие указывает на возможное масштабное присутствие воды на поверхности земного спутника.

Согласно данным обсерватории, в кубическом метре почвы в кратере содержится вода объемом около 0,3 литра. В перспективе лунную воду могут использовать в качестве ресурса в рамках программы «Артемида».

США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург в октябре заключили соглашение об освоении Луны. NASA рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, после этого планируются пилотируемые миссии.

Еще по теме
Стартовый комплекс для ракеты «Ангара» сфотографировали из космоса
«Росатом» изготовил ядерную батарейку
Рогозин назвал бессмысленной лунную гонку с США
Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до 7 лет
•
Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России
•
Всеобщий масочный режим введен в России
•
Российские подлодки «заполонили» Атлантику
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Роспотребнадзор сообщил о начале производства вакцины «Вектора»
Сибирь 27.10.2020 16:35
Ученые назвали причину исчезновения леса в степном Алтае
Сибирь 27.10.2020 16:20
Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии Ан-2
Сибирь 27.10.2020 15:05
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличат в Кузбассе
Сибирь 27.10.2020 14:51
Самое популярное
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5029
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4647
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3469
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3382
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил поднять оплату больничных родителям детей до 7 лет
•
Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России
•
Всеобщий масочный режим введен в России
•
Российские подлодки «заполонили» Атлантику
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

Удавиков

Очередной бумажный популизм для отчётности о якобы работе роспотребнадзора, на деле о помощи людям и...

Иркут 69

Конечно укрепится. На полтора рубля. Ненадолго.

Disobedient

Луи Виттон и Картье тоже турки подделывать покупать перестанут.)))И всё-таки за долгие годы только детям...

sib_man9

важно ли это? Цены уже никогда не снизятся