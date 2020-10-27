Коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличат в Кузбассе

Власти Кузбасса создадут дополнительно 230 мест в трех городах: Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Гурьевске — для размещения пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Цигельник.

В регионе осенью начался подъем заболевание COVID-19 — по 175-177 человек в день, когда как летом было 40-50. По данным на 26 октября, медицинскую помощь получает 4501 пациент с диагнозом COVID-19. В начале октября в Кузбассе коечный фонд составлял 3 049 мест, из которых были свободны чуть более 10%. Тогда власти увеличили количество коек еще на 500, или на 15%.

«Койки для больных коронавирусной инфекцией и пневмонией в значительной степени заполнены, поэтому идет параллельное наращивание коечного фонда. Так, 30 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией открывается на базе больницы восстановительного лечения диагностического центра в Кемерово. Идет перепрофилирование здания родильного дома в Гурьевске, которое готовится для приема пациентов с пневмониями — это еще порядка 50 мест»,— сказал Цигельник.

Заместитель главы области также рассказал, что в Ленинске-Кузнецком разворачивается корпус, который рассчитан на прием 150 пациентов. Подготавливаются дополнительно два здания в качестве резерва в Кемерово.

По его словам, в пятницу в Кемерово в корпусе госпиталя ветеранов войн было развернуто 120 мест. В Новокузнецке открыли 150 коек в бывшем здании терапевтического корпуса больницы №22.