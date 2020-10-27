Автобус с пассажирами сошел в кювет в Красноярском крае. ВИДЕО

Микроавтобус с 17 пассажирами опрокинулся в кювет на трассе в Ермаковском районе Красноярского края, восемь человек пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, во вторник утром на 497 километре
автодороги Р-257 «Енисей» 31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hiace
не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. Микроавтобус
вез пассажиров из Томска в Кызыл.
«В салоне транспортного средства находилось 17 пассажиров. В
результате происшествия пострадали водитель и семь пассажиров, которые с
травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ермаковскую
районную больницу», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.