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Российские подлодки «заполонили» Атлантику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Количество действующих в Северной Атлантике российских подводных лодок резко выросло, субмарины патрулируют зону операций британского флота, утверждает западная разведка.

Так, вблизи берегов Соединенного Королевства замечены российские малозаметные подводные лодки класса «Акула», пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источник в британских ВМС.

«Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет», — приводит издание слова анонимного источника, который назвал ситуацию с патрулированием субмарин «серьезной».

В частности, Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной. По оценкам представителей НАТО, российские подлодки могут представлять угрозу для важных объектов инфраструктуры альянса в Атлантическом океане.

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