Подросток за рулем устроил ДТП на трассе под Томском

Несовершеннолетний водитель устроил аварию с пострадавшим в Томском районе, сообщило в вторник управление МВД по Томской области.

По данным полиции, ДТП произошло в понедельник на первом километре подъезда к селу Дзержинскому. Столкнулись два встречных автомобиля.

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«Автомобиль ВАЗ-21120 под управлением несовершеннолетнего водителя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Solaris», – сказано в сообщении.

В результате пострадал 46-летний водитель иномарки, он попал в больницу. В отношении 17-летнего подростка составили протокол об управлении машиной без прав. Будет принято решение о привлечении к ответственности его родителей. Обстоятельства произошедшего выясняются.